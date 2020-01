NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Gea Group nach ersten Indikationen für 2019 auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Die Gewinnwarnung des Anlagenbauers lese sich schlimmer als sie sei, schrieb Analyst Sebastian Kuenne in einer am Montag vorliegenden Studie. Denn die Abschreibungen auf die italienische Tochter Pavan hätten keinen Einfluss auf den Cashflow von Gea./edh/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2020 / 10:35 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2020 / 10:44 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.