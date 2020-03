NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Gea Group nach detaillierten Jahreszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Er sei recht erstaunt, dass der Maschinenbauer eine derart enge Zielspanne beim operativen Ergebnis (Ebitda) antizipiert, schrieb Analyst Sebastian Kuenne in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Damit verspreche das Management eine Entwicklung, die von dem unvorhergesehenen und noch immer unkalkulierbaren Verlauf der globalen Coronavirus-Krise abhängt. Wiederum könne der Ausblick auch dazu beitragen, dass sich das Management mit einem gewissen Druck im Rücken noch stärker ins Zeug lege./kro/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2020 / 03:34 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.