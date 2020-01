FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat Gea Group von "Hold" auf "Sell" abgestuft, das Kursziel aber von 22 auf 24 Euro angehoben. Das Potenzial der Kehrtwende des Anlagenbauers sei in der Bewertung mittlerweile allzu deutlich berücksichtigt, schrieb die von nun an für die Aktie zuständige Analystin Felicitas von Bismarck in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Erholung aus eigener Kraft hin zu früheren Höhen sei eine Mammutaufgabe./ajx/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2020 / 05:30 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.