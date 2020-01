FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Gea Group nach Eckdaten für das vierte Quartal und der Ankündigung von Firmenwertabschreibungen von 25,50 auf 26,50 Euro angehoben. Die Einstufung beließ Analyst Markus Armer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie aber auf "Verkaufen". Der Experte hob seine Ergebnisprognosen für den Anlagenbauer an. Der Erfolg der Restrukturierungsmaßnahmen bleibe aber abzuwarten./ajx/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2020 / 09:30 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2020 / 10:30 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.