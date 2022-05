NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Gerresheimer auf "Neutral" belassen. Die Refinanzierung bleibe eine Herausforderung für das Geschäftsmodell des Spezialverpackungsherstellers, schrieb Analyst Craig McDowell in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Bisher habe es kein Ereignis oder Risiko gegeben, das für eine schlechte Generierung von Barmitteln spreche. Im laufenden und neuen Jahr würden aber erhebliche Refinanzierungsverpflichtungen anfallen./ck/ajx



