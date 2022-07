ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Gerresheimer nach Zahlen zum zweiten Quartal von 94 auf 88 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Spezialverpackungshersteller für die Pharma- und Kosmetikindustrie habe ein ermutigendes Zahlenwerk vorgelegt, schrieb Analyst Christoph Gretler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er habe daher seine Umsatzschätzungen bis 2024 leicht angehoben, was aber vor allem auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sei. Sein neues Kursziel spiegele höhere Annahmen für die Kapitalkosten wider./ck/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2022 / 17:23 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2022 / 03:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.