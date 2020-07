HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Givaudan von 3200 auf 3650 Franken angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Trotz des robusten Wachstums im ersten Halbjahr bleibe der Ausblick des Aromen- und Riechstoffherstellers unsicher, schrieb Analyst James Targett in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. So sei nach wie vor unklar, wie schnell Lockdown-Maßnahmen aufgehoben würden und wie lange es dauere, bis sich das Kundenverhalten bei verpackten Nahrungsmitteln und Konsumgütern wieder normalisiere. Dazu kämen Währungsunsicherheiten./la/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2020 / 16:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.