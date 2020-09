NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Givaudan vor Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 3345 Franken belassen. Der Aromen- und Duftstoffehersteller dürfte für das dritte Quartal eine Steigerung der vergleichbaren Umsätze gegenüber dem zweiten Quartal ausweisen und damit die Widerstandsfähigkeit seiner Geschäfte belegen, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sowohl die Jahresziele als auch der mittelfristige Ausblick erschienen gut erreichbar. Dies preise die Aktie allerdings schon ein./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2020 / 19:51 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2020 / 00:15 / BST





