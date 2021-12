ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Givaudan von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 4850 auf 4750 Franken gesenkt. Der Aromen- und Duftstoffhersteller sei zwar "Klassenbester", schrieb Analyst Charles Eden in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er rät interessierten Anlegern aber mit Blick auf die hohe Bewertung, einen besseren Einstiegszeitpunkt abzuwarten. Dabei ist Eden optimistisch für das Wachstum der Schweizer, aber eher zurückhaltend für die Profitabilität./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.12.2021 / 14:22 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.