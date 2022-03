ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Givaudan von 4050 auf 3850 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Seine Prognose für das organische Wachstum des Aromenherstellers im ersten Quartal liege unter der Konsensschätzung, schrieb Analyst Charles Eden in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Das neue Kursziel reflektiere eine Erhöhung des risikofreien Zinssatzes in seinem Bewertungsmodell./edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.03.2022 / 22:22 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.03.2022 / 22:22 / GMT



