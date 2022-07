NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Givaudan auf "Neutral" mit einem Kursziel von 3400 Franken belassen. Der Aromen- und Duftstoffhersteller habe mit dem operativen Ergebnis leicht über den Erwartungen gelegen, schrieb Analystin Georgina Fraser am Donnerstag in einer ersten Reaktion auf den Quartalsbericht. Zu verdanken sei dies dem Wachstum im Bereich Fine Fragrances./ag/mis



