NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Givaudan nach Jahreszahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 3400 Franken belassen. Analystin Georgina Iwamoto erhöhte in einer am Dienstag vorliegenden Studie ihre Schätzungen für das organische Umsatzwachstum sowie die operativen Ergebnismargen (Ebitda) des Duftstoffeherstellers im laufenden Jahr moderat. Angesichts des wohl zunehmenden Gegenwinds von der Währungsseite ändere sich an ihren Schätzungen bis 2023 insgesamt aber kaum etwas./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2021 / 22:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





