NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Givaudan mit "Underperform" und einem Kursziel von 3300 Franken in die Bewertung aufgenommen. Die besseren Wachstumsaussichten des europäischen Aromen- und Duftstoffsektors rechtfertigten dessen aktuelle Überbewertung im Vergleich zum breiteren Konsumgüterbereich, mehr aber auch nicht, schrieb Analyst Ryan Tomkins in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Bei Givaudan habe sich das Bewertungsniveau bereits stärker von den Wachstumserwartungen abgekoppelt. Der Wettbewerbsdruck nehme zu und die Bilanz sei zudem nicht gerade in guter Verfassung./edh/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2020 / 14:47 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.11.2020 / 19:15 / ET





