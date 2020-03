ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für GlaxoSmithKline auf "Buy" mit einem Kursziel von 1900 Pence belassen. Im Wochenvergleich seien in den USA zuletzt um über 50 Prozent weniger Rezepte ausgestellt worden für den Shingrix-Impfstoff gegen Gürtelrose, da die Menschen zuhause blieben, schrieb Analystin Laura Sutcliffe in einer am Montag vorliegenden Studie. An ihren Umsatzprognosen für Shingrix änderte die Expertin aber nichts./ajx/ag



