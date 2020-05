ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für GlaxoSmithKline nach Zahlen von 1900 auf 1920 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das zweite Halbjahr des Pharmakonzerns werde interessanter als das erste, schrieb Analystin Laura Sutcliffe in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mit Blick auf die anstehende Krebskonferenz Asco schrieb sie zudem, dass es vielversprechende neue Daten zum Immunkonjugat Belantamab Mafodotin gebe./ssc/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2020 / 23:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.