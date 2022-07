HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für GlaxoSmithKline (GSK) von 1850 auf 1950 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Kerry Holford passte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie ihre Schätzungen und das Kursziel für den Pharmakonzern an die vollzogene Abspaltung des Konsumgüterunternehmens Haleon an. Das neue Ziel beinhalte ein rund neunprozentiges Kurspotenzial. Das derzeitige Geschäftsumfeld begünstige defensiv aufgestellte Unternehmen wie GSK./gl/tav



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2022 / 16:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



