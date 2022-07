FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für GlaxoSmithKline nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 1750 Pence belassen. Angesichts der starken Nachfrage nach Impfstoffen habe der britische Pharmakonzern die Erwartungen deutlich übertroffen, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings dürfte die Corona-Pandemie im kommenden Jahr dem Unternehmen wohl das wieder nehmen, was sie ihm dieses Jahr gegeben habe./la/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2022 / 06:45 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.