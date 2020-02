NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für GlaxoSmithKline nach Quartalszahlen von 1900 auf 1750 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst James Gordon verwies in einer am Dienstag vorliegenden Studie auf die vom Pharmakonzern für 2020 und danach angepeilten höheren operativen Ausgaben. Der Experte reduzierte seine Schätzungen von 2022 an./ajx/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2020 / 20:15 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2020 / 00:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.