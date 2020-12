NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für GlaxoSmithKline von 1650 auf 1500 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst James Gordon senkte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Kerngewinn je Aktie in den Jahren 2021 und 2022. Damit trug er den Zahlen des Pharmakonzerns für das dritte Quartal Rechnung, aber auch dem erwarteten Erstarken des Pfunds gegenüber dem US-Dollar sowie höheren Investitionen und Steuern im kommenden Jahr./gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2020 / 00:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2020 / 00:15 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.