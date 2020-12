ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für GlaxoSmithKline (GSK) nach einem Rückschlag bei der Corona-Impfstoffentwicklung mit Sanofi auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1440 Pence belassen. Bei älteren Erwachsenen habe es in Tests des Impfstoffs niedrigere Immunreaktionen gegeben, schrieb Analystin Laura Sutcliffe in einer ersten Reaktion am Montag. Allerdings habe Pharmakonzern GSK stets betont, dass dieses Projekt keinen Gewinn während der Pandemie erzielen werde. An der Aktienstory ändere sich durch den Rückschlag also nichts./niw/ck



Zwar ändere sich dadurch nichts an der Bewertung von Sanofi, allerdings könne der Dämpfer für den Pharmakonzern ein wenig auf die Stimmung der Anleger schlagen./niw



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2020 / 08:41 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2020 / 08:41 / GMT



