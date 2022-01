ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für GlaxoSmithKline von 1600 auf 1680 Pence angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Laura Sutcliffe hält es in einer am Montag vorliegenden Studie für richtig, dass die Briten die Milliardenofferte von Unilever für ihr Konsumentengeschäft zurückgewiesen haben./ag/ajx



