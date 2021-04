FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für GlaxoSmithKline nach Quartalszahlen von 1150 auf 1200 Pence angehoben, die Einstufung jedoch auf "Sell" belassen. Der Pharmakonzern habe sich der Kostenkontrolle verschrieben, um so die eigenen Ziele zu erfüllen, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in einer am Freitag vorliegenden Studie. Eine Abspaltung des Impfstoffgeschäfts sei jedoch vom Tisch, mithin fehlten strategische Optionen zur Wertsteigerung./bek/knd/



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2021 / 06:37 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.