LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für GlaxoSmithKline (GSK) nach Zahlen zum dritten Quartal von 1350 auf 1400 Pence angehoben, die Einstufung aber auf "Underweight" belassen. Analystin Emily Field hob in einer am Donnerstag vorliegenden Studie ihre Schätzungen für den Pharmakonzern an, um der besser als erwarteten Geschäftsentwicklung Rechnung zu tragen. Dabei verwies sie vor allem auf die Covid-Lösungen als auch die Covid-unabhängigen Lösungen. Was jedoch die Pipeline und des Wachstums insgesamt betreffe, bleibe sie vorsichtig./ck/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2021 / 19:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2021 / 19:51 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.