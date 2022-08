NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Glencore von 640 auf 620 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aktie des Rohstoffkonzerns stehe vor den am 4. August anstehenden Halbjahreszahlen zudem auf der Liste "Positive Catalyst Watch", schrieb Analyst Dominic O'Kane setzte die Aktie des Rohstoffkonzerns in einer am Montag vorliegenden Studie. Er senkte zwar seine operativen Ergebnisprognosen (Eitda), rechnet aber mit Kapitalausschüttungen von drei bis fünf Milliarden US-Dollar - über eine Sonderdividende und/oder Aktienrückkäufe./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2022 / 18:40 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.08.2022 / 00:15 / BST



