MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Global Fashion Group nach der Prognosesenkung auf "Buy" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Analyst Volker Bosse passte seine Schätzung für das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) an das neue Unternehmensziel an. Er sieht in einer am Freitag vorliegenden Studie aber keinen Grund, an seinen Prognosen für Nettowarenwert (NMV) und Umsatz für 2021 zu rütteln und bestätigt seine mittelfristigen Annahmen./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2021 / 06:55 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2021 / / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.