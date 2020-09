HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Grand City Properties nach einer Berenberg-Konferenz mit deutschen Unternehmen auf "Buy" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Er begrüße es, dass der Wohnimmobilienkonzern finanziell diszipliniert bleibe und geduldig auf attraktive Investitionsmöglichkeiten warte, schrieb Analyst Kai Klose in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die geplante Personalrochade zwischen Aufsichtsgremium und Vorstand sollte zu keinen relevanten Veränderungen in der Unternehmensstrategie führen. Konzernchef Christian Windfuhr wechselt zum Monatsende als Vorsitzender in das "Board of Directors", im Gegenzug übernimmt der bisherige Amtsinhaber Refael Zamir seine Position im Vorstand./gl/tav



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2020 / 06:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





