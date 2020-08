FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Grenke nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen. Mit von den Kunden aufgeschobenen Leasing-Zahlungen könnte sich der Ausblick des Finanzdienstleisters etwas eintrüben, schrieb Analyst Mengxian Sun in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Im zweiten Quartal habe der Anteil aufgeschobener Ratenzahlungen zugenommen. Positiv sei aber, dass sich die Lage im Juni und Juli zumindest wieder etwas gebessert hat./bek/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2020 / 06:31 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



