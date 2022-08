FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Grenke nach Quartalszahlen von 34 auf 33 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Beim Finanzdienstleister zeichneten sich Fortschritte ab, schrieb Analyst Mengxian Sun in einer am Freitag vorliegenden Studie. Bei den Zahlen habe es positive wie negative Überraschungen gegeben, zu letzteren zähle eine über den Erwartungen liegende Kosteninflation./bek/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2022 / 06:45 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.