ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Grubhub angesichts der geplanten Übernahme durch Just Eat Takeway.Com von "Outperform" auf "Neutral" abgestuft. Das Kursziel wurde jedoch von 64 auf 75 US-Dollar angehoben. Ein Zusammenschluss mit dem britisch-niederländischen Essenslieferdienst berge nicht dieselben strategischen Vorteile wie eine Konsolidierung des US-Marktes durch eine Fusion mit einem heimischen Wettbewerber, schrieb Analyst Stephen Ju in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings dürfte so das Risiko von Hindernissen wegen Wettbewerbsverzerrungen geringer sein. Grubhub werde so außerdem aufgerüstet, um weiter aggressiv in seinem Kernmarkt USA zu konkurrieren./ck/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2020 / 09:17 / UTC

