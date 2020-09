NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Hamborner Reit mit "Buy" und einem Kursziel von 10,50 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der robuste Barmittelfluss des Immobilienkonzerns sorge für stabile Ausschüttungen und rechtfertige eine Aufwertung der Aktie, schrieb Analyst Thomas Rothäusler in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem sei der erfolgte Chefwechsel ein positiver Impuls. Der neue Unternehmenslenker Niclas Karoff dürfte für mehr werthaltiges Wachstum sorgen und so verstärktes Interesse der Investoren auf sich ziehen./tav/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2020 / 13:55 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2020 / 19:05 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.