NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Hannover Rück auf "Equal-weight" belassen. Seit Anfang Juli hätten sich die Kurse europäischer Versicherer unterdurchschnittlich entwickelt, schrieb Analyst Jon Hocking in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Die Solvabilitätsquote des Rückversicherers liege mit rund 225 Prozent über der vom Unternehmen definierten idealen Spanne zwischen 180 und 200 Prozent./bek/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2020 / 03:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



