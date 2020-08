HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat die Einstufung für Hannover Rück nach Quartalszahlen auf "Halten" mit einem Kursziel von 135 Euro belassen. Der Rückversicherer sei doch stärker von der Covid-19-Krise getroffen worden als von ihm erwartet, schrieb Analyst Volker Sack in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem seien weitere Belastungen durch Großschäden nicht auszuschließen, wie das jüngste Unglück in Beirut und die angelaufene Hurrikansaison erahnen ließen./edh/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2020 / 16:13 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2020 / 16:20 / MESZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.