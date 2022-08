FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Hannover Rück nach Zahlen von 184 auf 180 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Rückversicherer habe in dem von Krieg, Inflation und Pandemie geprägten ersten Halbjahr ein ordentliches Ergebnis erzielt und behalte das Jahresziel in Reichweite, schrieb Analyst Thorsten Wenzel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. In der zweiten Jahreshälfte und 2023 sollten sich die höhere Wiederanlagerendite und die kumulierten Preiserhöhungen der vergangenen Jahre positiv auswirken./edh/bek000



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2022 / 11:47 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2022 / 11:54 / MESZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.