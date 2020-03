NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Hannover Rück angesichts der Corona-Krise von 155 auf 150 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Es gebe aus der Vergangenheit nur wenig Hinweise auf eine niedrigere Profitabilität der Versicherer in Zeiten einer Rezession, schrieb Analyst Kamran Hossain in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Die niedrigeren Kursziele reflektierten die insgesamt gesunkene Bewertung des Sektors./bek/ajx



