LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hannover Rück von 129,30 auf 132,30 Euro angehoben, die Einstufung jedoch auf "Underweight" belassen. Das vergangene Jahr und die jüngste Vertragserneuerungsrunde seien allgemein förderlich für die Gewinnaussichten in der Rückversicherungsbranche, schrieb Analyst Ivan Bokhmat in einer am Freitag vorliegenden Sektorstudie. Winterstürme in den USA ließen aber für die Schadensbilanz aus Naturkatastrophen in diesem Jahr nichts Gutes erwarten. Munich Re bleibt sein Favorit unter den großen Rückversicherern./tih/tav



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2021 / 03:23 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2021 / 05:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.