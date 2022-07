LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hannover Rück von 144,00 auf 138,20 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Eine Rezession sei für Versicherer zwar nicht positiv, aber auch kein großes Problem, schrieb Analystin Claudia Gaspari in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Die Gewinnabhängigkeit von der Realwirtschaft sei eher gering und dann auch spätzyklisch. Gestiegene Solvabilitätsquoten, gesunde Kapitalströme und unveränderte Jahresziele dürften die gute Anlegerstimmung untermauern. Für die Berichtssaison zum zweiten Quartal rechnet Gaspari mit guten Ergebnissen. Hannover Re dürfte in ihrem Großschädenbudget bleiben./ag/gl



