NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hapag-Lloyd nach detaillierten Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. Die Mitte Oktober veröffentlichten Eckdaten sowie die angehobenen Jahresziele seien von dem Transport- und Logistikkonzern nun bestätigt worden, schrieb Analyst David Kerstens in einer am Freitag vorliegenden Schnellstudie. Steigende Frachtpreise dürften die Marktschätzungen allerdings an das obere Ende der vom Unternehmen ausgegebenen Zielspannen für die operativen Ergebnisse (Ebit und Ebitda) 2020 treiben./ck/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2020 / 01:59 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2020 / 01:59 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.