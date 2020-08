HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Aktie der Container-Reederei Hapag-Lloyd auf "Hold" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Die Entscheidung Großbritanniens, mitten in der Urlaubssaison Reiserückkehrer aus Frankreich und Spanien in Quarantäne zu schicken, verdeutliche die Bedrohung des internationalen Reiseverkehrs durch die Corona-Pandemie, schrieb Analyst William Fitzalan Howard in einer am Freitag vorliegenden Studie zu den August-Trends im Transportwesen. Die Volumina in der weltweiten Containerschiffahrt hätten sich in der Corona-Krise bisher besser behauptet als befürchtet. Die um die Treibstoffkosten bereinigten Frachtraten lägen im August bisher rund sieben Prozent über dem Vorjahresniveau, wenn auch unter den Spitzenwerten des zweiten Quartals./gl/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2020 / 16:53 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.