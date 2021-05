FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Hapag-Lloyd von 135 auf 139 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Er habe seine Prognose für das operative Ergebnis (Ebitda) der Containerreederei in diesem Jahr erhöht, schrieb Analyst Petter Haugen in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Gleichwohl sei die Bewertung der Aktien immer noch ausgereizt. Das Verhältnis von bestellter zu bestehender Flotte (Orderbook to Fleet Ratio) sei jüngst gestiegen, was auf ein steigendes Angebot von Containerschiffen von 2023 an hindeute./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.