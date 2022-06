HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Hapag-Lloyd auf "Hold" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Die Aussichten für die Verbrauchernachfrage hätten im Juni die Schlagzeilen beherrscht, wobei Berichte über sinkende Transportvolumina von China in die USA einen Ausverkauf bei den Frachtunternehmen ausgelöst hätten, resümierte Analyst William Fitzalan Howard in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie./edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2022 / 03:40 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.