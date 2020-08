NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hapag-Lloyd nach Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 38,93 Euro belassen. Die endgültigen Zahlen zum zweiten Quartal der Reederei seien etwas besser als die Eckdaten ausgefallen, schrieb Analyst Samuel Bland in einer am Freitag vorliegenden ersten Einschätzung. Auch das dritte Quartal dürfte gut werden. Das Kursziel signalisiere aber deutliche Abwärtsrisiken./mf/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2020 / 07:44 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2020 / 07:46 / BST



