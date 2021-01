NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für HeidelbergCement vor Eckdaten zum vergangenen Jahr von 78 auf 79 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Resultate des Baustoffkonzerns dürften die Aktie kaum antreiben, da die Messlatte für die Margen aus dem vorangegangenen Jahr hoch liege und die Bedeutung von Wechselkursveränderungen zugenommen haben dürfte, schrieb Analystin Glynis Johnson in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Fokus der Anleger werde sich wohl verstärkt auf den Ausblick für den freien Barmittelzufluss (FCF) für 2021 sowie Updates zu Veränderungen im Unternehmensportfolio richten. Die Aktie sei aber weiter unterbewertet./gl/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2021 / 04:29 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.01.2021 / 19:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.