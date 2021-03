HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für HeidelbergCement nach Zahlen und Investorentreffen von 77 auf 81 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die endgültigen Zahlen des Zementherstellers hätten noch Positives zur Gesamtkapitalrendite und zur Dividende parat gehabt, schrieb Analyst Harry Goad in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Erstere sei im Vergleich zum Vorjahr um 80 Basispunkte gestiegen. Die für 2020 vorgeschlagene Dividende liege um 5 Prozent über der letzten Dividende vor Beginn der Corona-Pandemie./bek/ag



