HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Heidelbergcement auf "Buy" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Der Kapitalmarkttag des Baustoffherstellers sei mit seinem Fokus auf Nachhaltigkeit, aber auch mit den Aussagen zur strategischen Ausrichtung, Investitionen und zur finanziellen Entwicklung sehr interessant gewesen, schrieb Analyst Harry Goad in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Heidelbergcement habe eine klare Vorstellung davon, wie erhebliche Verbesserungen bei der Verringerung von Kohlendioxid und gleichzeitig eine gute Rendite für die Aktionäre erzielt werden könne./ck/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.05.2022 / 05:10 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.05.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT





