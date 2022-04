NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Heidelbergcement vor Zahlen und einer Kapitalmarktveranstaltung auf "Hold" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Im ersten Quartal sollte sich der Absatz des Baustoffkonzerns solide entwickelt haben, schrieb Analystin Glynis Johnson in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Angesichts der sehr erheblichen Kostensteigerungen im Jahresvergleich aber dürfte das operative Ergebnis auf vergleichbarer Basis um 29 Prozent geschrumpft sein./la/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2022 / 12:59 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.04.2022 / 12:59 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.