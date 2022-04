NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Heidelbergcement auf "Hold" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Die Markterwartungen entsprächen ihren Schätzungen, schrieb Analystin Glynis Johnson in einem am Montag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht Mitte Mai. Nach den überraschend positiven Signalen der Konkurrenz dürfte man inzwischen aber auf mehr hoffen./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.04.2022 / 06:25 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.04.2022 / 06:25 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.