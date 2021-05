FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für HeidelbergCement nach Zahlen zum ersten Quartal von 90 auf 93 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die gute Entwicklung des Baustoffkonzerns stimme ihn zuversichtlich für das Gesamtjahr, auch wenn höhere Energiekosten im zweiten Halbjahr für Gegenwind sorgen könnten, schrieb Analyst Thorsten Reigber in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mögliche Kurstreiber sieht er unter anderem in staatlichen Infrastrukturprogrammen./tih/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2021 / 15:34 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2021 / 15:50 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.