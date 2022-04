NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Heidelbergcement vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Analystin Elodie Rall rechnet in einer am Freitag vorliegenden Studie auf vergleichbarer Basis mit einem 24-prozentigen Rückgang des operativen Ergebnisses (Ebitda). Sie begründete diese Erwartung mit dem derzeitigen Kostenanstieg, betonte aber zugleich, dass das erste Quartal auf Jahresebene keine große Bedeutung habe./tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2022 / 19:33 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2022 / 00:15 / BST



