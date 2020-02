LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für HeidelbergCement von 65 auf 62 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Nabil Ahmed kappte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Ergebnisschätzungen bis 2021 um vier Prozent. Er rechnet weiter nur mit mauem Gewinnwachstum des Baustoffkonzerns in Europa sowie den USA und sieht weiter Schwäche in Kanada sowie Australien. Gründe für eine Neubewertung seien nicht ersichtlich, so der Experte./ag/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2020 / 23:33 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2020 / 05:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.