NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat HeidelbergCement auf "Underweight" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Der Ausblick für europäische Baustoff-Hersteller habe sich nach dem ersten Quartal dank der zunehmenden Lockerungen der Corona-Beschränkungen und der in Aussicht gestellten Konjunkturprogramme aufgehellt, schrieb Analystin Elodie Rall in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Für den deutschen Großkonzern bleibe sie wegen der recht hohen Ausrichtung auf von Covid-19 betroffenen Regionen wie Europa, Kalifornien und den Nordosten der USA vorsichtig./ck/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2020 / 21:26 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2020 / 00:20 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.